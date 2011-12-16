Литвин каже, що $416 за газ - не проблема, головне, щоб люди потягнули

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що ціна на газ у розмірі 416 доларів за тисячу кубометрів не ускладнить бюджетний процес, але може мати негативні наслідки для населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це спікер сказав, відповідаючи на запитання журналістів, чи ускладнить бюджетний процес передбачена урядом у проекті держбюджету ціна на газ у розмірі 416 доларів.

«Проблема, власне, не в ціні на газ, а в тому, наскільки цей бюджет буде складним для людей», - зазначив він.

За словами В.ЛИТВИНА, «якщо ціна на газ буде нижчою, то ми з радістю переглянемо цей бюджет, бо у нас з’явиться можливість для економічного маневру до збільшення соціальних видатків».

При цьому він зауважив, що для фінансування додаткових соціальних виплат потрібно 2 млрд. грн.

Також голова ВР нагадав, що законопроект про держбюджет, ухвалений парламентом у першому читанні, передбачає, що ціна на газ може перевищити 400 доларів за тисячу кубометрів.

Відповідаючи на запитання щодо можливості запровадження податку на розкіш, на офшорні рахунки, В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні це стає більш реальним. «Думаю, коли це питання ставилося вчора - були певні сумніви. Сьогодні - думаю, той момент істини, коли усі слова і заклики треба реалізувати у простих, зрозумілих, прийнятних для людей рішеннях», - сказав він.

«Все, що йтиме на допомогу, розв’язання соціальних проблем, матиме всіляке сприяння і підтримку з мого боку», - запевнив він.

Голова Верховної Ради сказав, що нинішні складнощі пов’язані зі світовими процесами та економічними труднощами всередині країни.

«За таких умов усі повинні демонструвати свою солідарність, адже склалася ситуація, коли сто сімей у державі «тримають» 60% національного багатства, а на протилежному полюсі - абсолютна більшість людей. Тому рухи у цьому напрямі є абсолютно логічними і необхідними», - зазначив В.ЛИТВИН.

При цьому він висловив переконання у необхідності «переламати позицію тих людей, які придумуватимуть відмовки у цьому плані».

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив, що уряд наступного тижня подасть до ВР проект державного бюджету на 2012 рік, виходячи з ціни на газ для України у розмірі 416 дол. за тисячу кубометрів.