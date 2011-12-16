Посол України у Польщі заявляє, що угода з ЄС готова до парафування

Посол України у Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ вважає можливим парафування Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом на саміті 19 грудня у Києві.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН сьогодні у Варшаві.

Дипломат назвав угоду готовою до парафування, зауваживши, що єдиним до кінця не визначеним питанням залишається перспектива членства у ЄС.

"Угода готова до парафування... Дискутується про європейську перспективу та ідентичність, але думаю, що це питання буде продискутовано та спільна формула буде знайдена", - сказав посол.

За словами М.МАЛЬСЬКОГО, учасники київського саміту можуть ухвалити "будь-яке рішення". Він зазначив, що українська сторона на переговорах неодноразово підтверджувала свою "дуже гнучку, прагматичну та конструктивну позицію".

Раніше, виступаючи на організованій польсько-українською фундацією PAUCI конференції, посол назвав Угоду про асоціацію "ідеальним інструментом" для запровадження європейських стандартів в Україні.

"Підписавши угоду, за рік чи два ми будемо вимушені до 60% українського законодавства адаптувати до законодавства ЄС. Це інструмент, який треба використати", - сказав М.МАЛЬСЬКИЙ.

На думку посла, перешкода, яка нібито заважає парафувати документ, насправді не є справжньою перешкодою. "Усе зводиться до того, чи вписати у преамбулу питання про європейську ідентичність України... Якщо зовсім аполітично поставити питання, яке дискутується на високому політичному рівні - чи є Україна європейською державою, - то думаю, що учень першого класу відповість на це запитання", - зауважив М.МАЛЬСЬКИЙ.