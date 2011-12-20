Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та його команда зробили все для того, щоб Європейський Союз відмовився парафувати Угоду про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

Він зазначив, що «влада двома руками перекреслює європейське майбутнє України і заганяє нас у радянське минуле». Проте, наголосив М.МАРТИНЕНКО, цього «не вийде, десятки мільйонів українців не хочуть жити в такій державі, як зараз».

Як заявив М.МАРТИНЕНКО, влада готує «дві грандіозні афери - задешево продати землю, а також готується здача Росії нашої ГТС та підземних сховищ».

М.МАРТИНЕНКО підкреслив, що нинішня влада «все зробила, щоб у 2012 році наступив кінець світу, принаймні в окремо взятій Україні». Він зауважив, що у державній скарбниці «немає грошей, але економлять не на чиновниках, а на малозабезпечених громадянах», а «золотовалютні резерви НБУ тануть на очах зі швидкістю до 3 млрд. доларів щомісяця».