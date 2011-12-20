Нардеп-комуніст каже, що агітатори від ПР «отримуватимуть в рило»

Народний депутат від КПУ Спиридон КІЛІНКАРОВ вважає, що майбутня передвиборна кампанія для Партії регіонів буде непростою.

Про це він заявив 19 грудня на прес-конференції, повідомляє «Острів».

«Стукіт у двері зі словами «Ми від Партії регіонів!» у 2006-2007 рр. сприймався нормально. Сьогодні такі представники отримуватимуть в рило. Настрій у людей саме такий», - упевнений С.КІЛІНКАРОВ.

Він також заявив, що Луганськ поки не потребує нових пам`ятників.

«На мій погляд, було б правильніше привести до ладу ті пам`ятники, які є. В умовах кризи не варто встановлювати пам`ятники Ангелу-хранителю, Катерині або комусь ще. Якщо комусь потрібен Ангел-хранитель, щоб спокійно спати, потрібно менше красти й цупити. Потрібно жити по-совісті. Скільки разів ремонтували пам`ятник Божої матері в центрі міста? Скільки на це було списано грошей? Отже, тепер встановити ще нові? Хай ті, яким прийшла ця ідея, - губернатор або мер – поставлять пам`ятник Ангелу-хранителю у себе в дворі. Грошей у них на це вистачить», - заявив С.КІЛІНКАРОВ.

За його словами, в умовах, коли заборгованість із зарплати по області становить понад 114 млн. грн., «спочатку потрібно вирішити це питання».