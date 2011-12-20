Суд над Тимошенко триватиме «за будь-якої погоди»

Колегія суддів Апеляційного суду Києва з розгляду постановила продовжити розгляд скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за її відсутності на судовому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя Олена СІТАЙЛО, яка головує у справі про оскарження вироку Печерського районного суду Києва у «газовій» справі.

«Апеляційний суд тричі викликав засуджену ТИМОШЕНКО, яка утримується під вартою. Їй надавалась можливість брати участь у кожному засіданні. Належних документів, які б підтверджували, що вона не може брати участі у засіданні суду, не надано», - сказала О.СІТАЙЛО.

Суддя також пояснила своє рішення тим, що у справі з розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО не проводиться судове слідство, тому слухання можуть продовжуватися без її участі.

О.СІТАЙЛО додала, що, починаючи з попереднього засідання суду, Ю.ТИМОШЕНКО «викликалася в установленому порядку».

Також суд оголосив у своєму засіданні перерву до 14.30.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов’язав Ю.ТИМОШЕНКО компенсувати НАК "Нафтогаз України" збитки у розмірі 1,5 млрд. грн., завдані внаслідок реалізації газових контрактів 2009 року.

Апеляційний суд Києва 13 грудня розпочав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на вирок у «газовій» справі.

Того дня колегія суддів оголосила перерву у засіданні суду для надання можливості Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у засіданні та для витребування у керівництва СІЗО довідки про стан її здоров`я.

Сьогодні захисник Сергій ВЛАСЕНКО повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Київського СІЗО із заявою щодо її доставки на сьогоднішнє засідання Апеляційного суду Києва, який розглядає апеляцію на вирок у «газовій» справі.

Водночас сьогодні поінформоване джерело повідомило УНІАН, що екс-прем`єр-міністр відмовилася від участі у сьогоднішньому засіданні Апеляційного суду Києва.

За даними джерела, сьогодні вранці Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиків СІЗО ввести знеболювальне, щоб вона мала можливість взяти участь у судовому засіданні.

Проте, за даними співрозмовника агентства, коли спецавтомобіль з Ю.ТИМОШЕНКО вже майже доїхав до будівлі суду, вона, пославшись на різкий біль у спині, попросила відвезти її назад.

На початку засідання Апеляційного суду головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО зачитала листа із СІЗО про те, що Ю.ТИМОШЕНКО категорично відмовилася від доставки до суду.

Також О.СІТАЙЛО зачитала заяву Ю.ТИМОШЕНКО, в якій вона просить керівництво СІЗО доставити до суду із забезпеченням їй горизонтального положення, оскільки екс-прем`єр не може самостійно переміщатися і стояти або сидіти довше ніж 15-20 хвилин.

Пізніше С.ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО не доставлено на засідання Апеляційного суду Києва з вини співробітників Київського слідчого ізолятора.