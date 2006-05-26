Донецька міськрада одностайно надала російській мові статус регіональної

Сьогодні сесія Донецької міськради ухвалила рішення надати російській мові статус регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” це рішення проголосували всі 66 депутатів, присутні на сесії.

У рішенні сесії записано, що воно прийняте "з метою забезпечення потреб і побажань жителів Донецька, що використовують російську мову в побуті і громадському житті".

Сесії вирішила "використовувати російську мову в Донецьку як регіональну в розумінні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, у спосіб, що не перешкоджає розвитку державної української мови".

Російську мову в Донецьку планують використовувати "в роботі міськради, її виконавчих органів разом з державною українською мовою, як мову діловодства, документації, взаємовідносин з населенням, підприємствами, установами та організаціями".

У рішенні сесії також записано, що при ухваленні рішення про статус російської мови міськрада керувалася "принципами, проголошеними в Міжнародному пакті Організації Об`єднаних Націй про громадянські і політичні права і відповідно до духу Конвенції Ради Європи про захист прав і основних свобод людини".

Як повідомлялося раніше, 18 травня 2006 року депутати Донецької облради також ухвалили рішення про надання російській мові статусу регіональної. Прокуратура області вже заявила про свій намір оскаржити це рішення в судовому порядку.

6 березня за надання російській мові статусу регіональної в Харкові проголосували депутати Харківської міської ради.

25 і 26 квітня Луганська обласна рада і Севастопольська міськрада, відповідно, ухвалили рішення про надання російській мові статусу регіональної, відповідно, в області і місті.

Аналогічне рішення 24 травня прийняли депутати Дніпропетровської міськради.