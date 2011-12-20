Медведєв відмінив зустріч з Януковичем
15:50, 20 грудня 2011Політика
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Повідомили з Кремля
Двостороння зустріч президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА відміняється.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Москві повідомив працівник прес-служби Кремля, не назвавши причини.
У той же час у прес-службі Президента України цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.
Згідно з програмою візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви, зустріч мала відбутися о 18.30-19.00 мск.
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