Медведєв відмінив зустріч з Януковичем

Двостороння зустріч президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА відміняється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Москві повідомив працівник прес-служби Кремля, не назвавши причини.

У той же час у прес-службі Президента України цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.

Згідно з програмою візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви, зустріч мала відбутися о 18.30-19.00 мск.