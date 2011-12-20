Януковича з Азаровим сьогодні чекають у Горках

У резиденції глави Російської держави, у підмосковних Горках, сьогодні відбудеться зустріч президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА за участі прем'єр-міністрів двох країн Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА.

Про це УНІАН повідомив один із членів української делегації.

«Зустріч у форматі чотирьох - «президенти і прем'єри двох країн» - відбудеться сьогодні у підмосковних Горках», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що з української сторони у зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.