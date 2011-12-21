Янукович: нас ігнорують у Європейському енергетичному співтоваристві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про ігнорування України з боку Європейського енергетичного співтовариства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції в Києві.

“Ми бачимо, що нас ігнорують наші колеги в енергетичному співтоваристві. Тобто рішення приймаються, які фактично йдуть всупереч національним інтересам України”, - сказав глава держави.

За його словами, українська влада не бачить, як далі будуть розвиватись відносини країни з енергетичним співтовариством.

“Якщо було прийнято рішення про будівництво Північного потоку і Україну вважали рівноправним партнером... Але хоча запропонуйте нам брати участь в цьому проекті: “Вкладайте кошти і будете отримувати від роботи цієї газотранспортної системи дійсно свій інтерес. Але цього не сталось”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того це було зроблено демонстративно, вважає він.

"Щодо енергетичного співтовариства, поки ми не побачили позитиву”, - резюмує Президент.

Також він повідомив, що Україна на сьогодні чекає на результати роботи ЄврАзЕС. “Ми хочемо почекати і побачити роботу ЄврАзЕС. Це можна буде побачити тільки після того, як Росія вступить в СОТ... Цей час не за горами”, - каже В.ЯНУКОВИЧ.

“Ми побачимо економічні результати, якщо це буде приваблювати Україну, це буде вигідно нам, відповідати нашим національним інтересам, ми це питання винесемо на публічне обговорення, буде публічна дискусія”, - запевнив він.