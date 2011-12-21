Кабмін затвердив бюджет-2012 з «консервативною» ціною газу - $416

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в середу, 21 грудня, схвалив проект державного бюджету на 2012 рік, що базується на чинних газових контрактах, пише ZN.UA.

Про це повідомив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк журналістам після засідання уряду. «Погоджували бюджет, закладені ті параметри, які є», — сказав він.

За словами прес-секретаря прем`єра Миколи Азарова Віталія Лук’яненка, «проект базується на консервативному сценарії і макропрогнозі, раніше затвердженому урядом».

Тижнем раніше прем`єр Микола Азаров повідомив, що прогнозна середня ціна газу на 2012 рік згідно чинних контрактів складає $416 за 1000 куб. м.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що сьогодні Кабмін збереться на позачергове засідання для того, щоб затвердити нові міжурядові угоди щодо газу.

Проте натомість Кабмін приступив до розгляду проекту держбюджету-2012, не чекаючи завершення газових переговорів з РФ.

За словами В.Лук’яненка, Н.Азаров ухвалив таке рішення з тим, щоб незалежно від термінів і результатів закінчення переговорів з Росією за ціною на газ забезпечити своєчасне ухвалення держбюджету.