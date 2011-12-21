Янукович провів дві підсумкові прес-конференції і дав 27 інтерв'ю

23:01, 21 грудня 2011
Політика
1005 0

Підрахувала прес-служба

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у 2011 році провів дві підсумкові прес-конференції.Як повідомляє пресс-служба Президента України, 8 липня глава держави відповів на запитання 20 журналістів, 21 грудня – 15 представників ЗМІ. 25 лютого В.ЯНУКОВИЧ взяв участь у проекті «Розмова з країною».

За даними пресс-служби, за рік Президент України провів 57 коротких брифінгів для журналістів. 29 разів глава держави зустрівся з представниками медіа під час робочих поїздок регіонами, 12 – за результатами візитів в Україну глав іноземних держав і урядів, а також провів 16 брифінгів під час своїх закордонних візитів.

Також протягом 2011 року В.ЯНУКОВИЧ дав 27 інтерв’ю українським та іноземним засобам масової інформації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter