БЮТ: Тимошенко захистила ГТС, а тепер зрада знову на порозі

Скасування положень закону щодо заборони контролю над газотранспортною системою України буде зрадою національних інтересів.

Про це заявив депутат від БЮТ Сергій Соболєв в ефірі телеканалу ТВі.

Коментуючи інформацію про те, що у четвер у Верховній Раді буде намагання змінити закон, який забороняє будь-який контроль над ГТС третьою стороною, він повідомив, що БЮТ намагатиметься завадити прийняттю цього документу.

"Чудово зрозуміло, що без змін в закон, - за який, до речі, в свій час, за наполяганням Тимошенко, проголосували більше 400 депутатів, - не можна ні створювати консорціум, ні приватизовувати, ні здавати в концесію, ні реструктуризовувати ГТС", - уточнив Соболєв.

"Якщо завтра таке питання буде поставлене, ми вважаємо, що це питання є адекватне зраді національних інтересів України, і реакція наша в парламенті буде відповідна", - цитує Українська правда.