Тимошенко вимагала доставити її в суд на ношах - тюремники відмовили

Екс-прем`єр Юлія Тимошенко у четвер, 22 грудня, відмовилась прибути на судове засідання самостійно та вимагала доставити її в суд із застосуванням нош. Про це керівництвом Київського СІЗО було письмово проінформовано суд, повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України .

За даними служби, 21 грудня Тимошенко в межах Київського СІЗО була оглянута комісією фахівців МОЗ (в галузі кардіології) та ДПтС України.

"За результатами комісійного медичного огляду патологій не виявлено, рекомендовано провести ув’язненій дообстеження серця та здійснити розширений аналіз крові", - йдеться в повідомленні.

До того ж, додають тюремники, ув’язненій було вчергове роз’яснено, що ii неодноразові відмови від проведення лабораторного дослідження крові унеможливлюють уточнення встановленого діагнозу.

Враховуючи призначення чергового засідання Апеляційного суду Києва на 10 годину 22 грудня, персонал Київського СІЗО запропонував Тимошенко "піднятись та самостійно прибути до спецавтомобіля для подальшого слідування до апеляційного суду".

"Однак Тимошенко вкотре відмовилась прибути на судове засідання самостійно та вимагала доставити її в суд із застосуванням нош, про що вона подала відповідну заяву, - сказано в повідомленні.

"Згідно висновків фахівців МОЗ від 12 та 21 грудня п.р., а також даних об’єктивного комісійного огляду Тимошенко від 21 та 22 грудня п.р., протипоказань щодо її участі у судових засіданнях не виявлено, вона може пересуватися самостійно, без додаткових засобів на кшталт нош, милиць, палиць тощо", - наголошує служба.

Наразі Тимошенко, як і раніше, продовжує перебувати в медико-санітарній частині Київського СІЗО. Стан її здоров’я контролюється медперсоналом установи.