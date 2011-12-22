Захист Тимошенко більше не ходитиме на судові засідання

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не братиме участі у подальшому розгляді апеляційної скарги на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Сергій ВЛАСЕНКО сьогодні журналістам після завершення судового засідання з розгляду апеляційної скарги Ю.ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду Києва.

«Я щойно озвучив заяву Юлії ТИМОШЕНКО, яка прийняла рішення припинити участь в цьому фарсі. Це рішення стосується не тільки Юлії Володимирівни, це рішення прийнято нею щодо всіх учасників з нашого боку», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Водночас, на його думку, колегія суддів Апеляційного суду Києва, не зважаючи на їх відсутність, продовжить розгляд скарги. «Є апеляційна скарга. Захист до сьогоднішнього дня робив все, щоб цей процес став судовим. Ми вимагали допитати тих свідків, яких не допитували у першій інстанції. Ми вимагали долучення матеріали до справи в тому числі газові контракти, ми вимагали провести експертизи нормальні… Суд все це відмовився робити. І останньою краплею перед виходом з процесу стало вчорашнє ганебне рішення, яке руйнує засади кримінального права», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 грудня, колегія суддів Апеляційного суду Києва відмовила захисту екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО у задоволенні скарги про незаконність застосування проти неї повторного арешту.

Апеляційний суд Києва 13 грудня почав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокатів на вирок, винесений 11 жовтня Печерським районним судом Києва у газовій справі про позбавлення екс-прем`єра волі строком на 7 років та виплату компенсації збитків, завданих внаслідок реалізації газових угод у 2009 році НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,5 млрд. грн.