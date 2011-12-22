Нардепи стали на захист пологового будинку

Народні депутати України Ірина ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС), Микола ТОМЕНКО та Ігор ЄРЕСЬКО (БЮТ-Батьківщина) просять Генеральну прокуратуру та Міністерство охорони здоров’я України втрутитись у ситуацію навколо ліквідації у Черкасах пологового будинку.

Депутати направили запит до вищеназваних інстанцій з вимогою перевірити законність реорганізації Черкаського пологового будинку №2 шляхом приєднання його до Черкаського пологового будинку №1.

Як повідомили УНІАН ініціатори запиту І.ГЕРАЩЕНКО та М.ТОМЕНКО, депутати отримали звернення від лікарів Черкащини, які обурені рішенням місцевих органів влади про об’єднання пологових будинків, оскільки ці медичні заклади обслуговують також і жителів області. Як зазначається у заяві, у серпні ц.р. Черкаська міська рада своїм рішенням припинила діяльність Черкаського пологового будинку №2 шляхом реорганізації (приєднання) до Черкаського пологового будинку №1. Медики Черкас наголошують, що дане рішення фактично означає ліквідацію пологового будинку, оскільки в новому статуті «об’єднаного» пологового, розробленому Черкаським міськвиконком, не згадується про приміщення та базу пологового будинку №2. Після так званого «злиття», наголошують вони, в обласному центрі залишиться лише старий пологовий будинок, що призведе до погіршення ситуації з медобслуговуванням в місті та області та ускладнить епідемічну ситуацію в регіоні.

Ініціатори запиту наголошують, що дії черкаських чиновників розходяться з заявами влади про підтримку материнства, дитинства, народжуваності та охорони здоров’я в Україні. На практиці, підкреслюють депутати, фактично йде скорочення інфраструктур охорони здоров'я без обговорення і згоди місцевих громад.

Депутати зазначають, що дане рішення місцевих чиновників суперечить Конституції, якою держава гарантує умови для ефективного і доступною для всіх громадян медичного обслуговування, а існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.