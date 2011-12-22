«Корреспондент» назвав особистість року

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стала «Особистістю року» за версією журналу “Корреспондент” “всупереч своїм зусиллям”, сказав на прес-конференції головний редактор видання Віталій СИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що “Корреспондент” вже вдев`яте визначає “Особистість року”.

“Зазвичай, «Особистістю року» за версією журналу стають люди, чиї зусилля визначали події в країні протягом року”, – сказав В.СИЧ і нагадав, що раніше в один з попередніх рейтингів було включено Віктора ЮЩЕНКА, коли він виграв президентські вибори, а у 2010 році рейтинг очолив нинішній Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

У 2011 році, зауважив В.СИЧ, «Особистість року» була обрана майже одноголосно, і «вперше людина стає «Особистістю року» не завдяки, а всупереч своїм зусиллям”.

Як додав головний редактор, складно уявити зараз іншу людину в Україні, події навколо якої настільки вплинули на життя країни.

“Арешт ТИМОШЕНКО перевів Віктора ЯНУКОВИЧА і його оточення в абсолютно нову якість, з якої, на мій погляд, у нього вже немає вороття, змінив вектор зовнішньої політики України і серйозно змінив внутрішньополітичний розклад сил в країні”, – вважає В.СИЧ.

За його словами, через справу Ю.ТИМОШЕНКО українські бізнесмени, політики та звичайні люди усвідомили, що “якщо до в’язниці без якихось переконливих звинувачень і доказів може потрапити лідер опозиції, за процесом над яким слідкував увесь світ, то до “кутузки”, в принципі, може потрапити будь-яка людина”.

Також головний редактор журналу наголосив, що ця справа зіпсувала імідж України на міжнародній арені. “У Європі і США вголос почали говорити про те, що владна команда України не відповідає фундаментальним цінностям демократії”, – додав він.

За словами В.СИЧА, арешт Ю.ТИМОШЕНКО допоміг їй підвищити свій рейтинг, водночас, рейтинг В.ЯНУКОВИЧА понизився.

“Справа ТИМОШЕНКО, на наш погляд, виявилася найважливішою подією року в Україні, яка визначила майбутнє країни, можливо, на роки вперед”, – констатував В.СИЧ.

Також він повідомив, що окрім головної особистості року журнал визначив ще 9 номінацій для інших українців, які також цього року вплинули на життя країни.

Сюди увійшли ЯНУКОВИЧ – “Господар України року”, український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ та президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ – “Покупці року”, український бізнесмен Денис ОЛЕЙНИКОВ – “Революціонер року”, українські боксери Віталій та Володимир КЛИЧКИ – “Чемпіони року”, заступник начальника Київської обласної митниці Ольга ДЖАРТИ та заступник голови Господарського суду Києва Вікторія ДЖАРТИ – “Молода влада року”, голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ – “Будівельник року”, віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ – “Євростаханівець року”, депутат Луганської міськради Роман ЛАНДИК – “Мажор року”, директор музейно-виставкового комплеку “Мистецький арсенал” Наталія ЗАБОЛОТНА – “Рушій культури року”.

“Вони стали уособленням процесу не просто “одонеччування” влади... Влада підтягує другий ешелон: свою рідню, близьких людей із Донецького регіону. І це, в основному, молоді люди. Найяскравішим, найефектнішим зовні представленням цього тренду стали сестри ДЖАРТИ, які обидві, маючи мінімальний досвід роботи, особливо молодша, посіли цього року доволі значущі державні посади”, – сказав редактор відділу “Країна” журналу “Кореспондент” Андрій СМИРНОВ.

У свою чергу, редактор відділу “Бізнес” Олександр ПАСХОВЕР наголосив, що в рейтингу “всі персонажі двозначні, тут немає героїв”.

«Особистість року» – це людина, яка проявилася або змусила перевернути рік під своїм кутом», – додав він.