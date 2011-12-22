Комітет ВР з питань свободи слова висловив недовіру Шевченку

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації висловив недовіру голові комітету, народному депутату від «БЮТ-Батьківщини» Андрію ШЕВЧЕНКУ.

Про це УНІАН повідомила народний депутат від Партії регіонів, член Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО.

За словами О.БОНДАРЕНКО, відповідне рішення було ухвалено шістьма членами комітету з шести присутніх. Водночас, сказала вона, сам А.ШЕВЧЕНКО на засідання не з’явився.

Говорячи про підстави для такого рішення, О.БОНДАРЕНКО зауважила, що ситуація склалася дуже дивна, оскільки А.ШЕВЧЕНКО намагався підміняти свої рішення рішеннями комітету.

Крім того, додала вона, А.ШЕВЧЕНКО намагався ухвалювати одноособові кадрові рішення всередині комітету.

«ШЕВЧЕНКО чомусь вирішив, що комітет - це його особиста кормушка… Свої особисті рішення він видавав за рішення комітету», - додала О.БОНДАРЕНКО.

На запитання, коли відповідне питання може розглядатися у сесійній залі і хто може зайняти посаду голови комітету, якщо і парламент ухвалить рішення про відставку А.ШЕВЧЕНКА, О.БОНДАРЕНКО відповіла, що Комітет з питань свободи слова має залишатися «в руках опозиції».

За її словами, члени фракції Партії регіонів вважають, що цю посаду має обіймати представник опозиції, однак це не може бути А.ШЕВЧЕНКО.

«В опозиції є гідні особи, однак другий раз за ШЕВЧЕНКА ми не проголосуємо», - додала вона.