Наша Україна розкритикувала «паразитуючий» бюджет

Державний бюджет на 2012 рік повністю відображає паразитуючу психологію теперішньої влади і передбачає подальше скорочення фінансування програм соціального розвитку, що призведе до заниження соціальних стандартів та зубожіння мільйонів громадян, йдеться у переданій агентству УНІАН заяві партії «Наша Україна».

У партії висловлюють жаль, що правляча більшість проігнорувала пропозиції парламентської групи «Наша Україна» щодо спрямування близько 11 млрд. грн. на підвищення соціальних стандартів за рахунок коштів, виділених на утримання чиновників та дотацій олігархам.

Саме тому жоден із депутатів «Нашої України» не голосував за урядовий проект бюджету, який повністю ігнорує потреби більшості громадян, пояснюють у партії.

У «Нашій Україні» переконані, що прийнятий бюджет призведе до того, що на кінець 2012 року розрив між реальним та офіційним розміром мінімальної зарплати буде майже 700 грн., а мільйони пенсіонерів у грудні наступного року отримуватимуть пенсію не більше 884 грн.

На думку «нашоукраїнців», у новому бюджеті продовжується порушення закону про оплату праці: посадовий оклад працівників 1-го тарифного розряду передбачений на рівні 773 гривні, що навіть на 300 гривень менше, ніж прожитковий мінімум, встановлений нинішнім бюджетом. Уряд планує зменшення загального фонду оплати праці українців у 2012 році на 15,6 мільярдів гривень.

Офіційний прожитковий мінімум щонайменше на 30% не відповідає реальному розміру прожиткового мінімуму. Тому розміри соціальної допомоги на дітей-сиріт, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам та іншим соціально вразливим групам населення не здатні забезпечити навіть елементарний рівень соціального захисту.

«Наша Україна» наголошує, що усупереч положенням Конституції уряд буде в ручному режимі регулювати надання пільг та допомог для більшості категорій соціально незахищених громадян, в залежності від наявності коштів у бюджеті, а це означає, що ганебна практика урізання законних соціальних виплат для чорнобильців матиме продовження.

Видатки на охорону здоров’я скорочено на 2,3 млрд. грн., при тому, що фінансування медичної галузі і в нинішньому році було недостатнім, а доступ більшості громадян до медичних послуг обмежений через їхню високу вартість.

У партії зауважують, що влада ігнорує потреби дітей і молоді. На 34% скорочено фінансування позашкільної освіти, заходів з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей. На 12% скорочено підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій. Лише на 10% профінансовано програми надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем.

Заощаджуючи на доходах, здоров’ї та освіті більшості громадян, влада продовжує збільшувати видатки на своє забезпечення.

На 37,6 млн. грн. зростуть витрати на забезпечення діяльності Президента України. На 70,2 млн. грн. (до 381,4 млн. грн.) збільшено видатки на лікування і оздоровлення високопосадовців.

У заяві підкреслюється, що суттєво збільшено фінансування судової системи та правоохоронних структур, які фактично забезпечують каральні функції режиму. На 596,2 млн. грн. збільшено фінансування МВС, на 206 млн. грн. збільшуються видатки на Генеральну прокуратуру, при тому, що, в 2011 році бюджет генпрокуратури зріс на 75%.

Влада продовжує знищувати армію, зменшивши кошторис Міністерства оборони більш як на 1 мільярд гривень порівняно з сумою, передбаченою у проекті до першого читання. Це говорить про те, що влада готується захищатись від власних громадян, а не від зовнішніх ризиків, переконані в «Нашій Україні».

Бюджетні видатки на підтримку економічного розвитку є неефективними і відображають інтереси олігархів. Наприклад, 6,6 млрд. грн. виділено на підтримку вугледобувних підприємств. В той же час на програму енергозбереження через механізм здешевлення кредитів – 6 млн. грн., на сприяння розвитку малого підприємництва – всього 3,5 млн. грн., на 181 млн.грн. скорочено фінансування досліджень та науково-технічних розробок, йдеться у заяві.

Сумнівними у партії називають бюджетні параметри щодо зростання ВВП на рівні 3,9%, враховуючи, що Світовий банк та МВФ прогнозують зростання ВВП в Україні не вище ніж 2,5%. Таким чином, фактичні доходи бюджету можуть бути меншими на кілька мільярдів гривень, а покривати дефіцит прийдеться коштом нових запозичень.

«Влада продовжує політику нарощування боргів і планує у 2012 році 98,5 млрд. гривень нових запозичень, за які розраховуватись доведеться майбутнім поколінням», - наголошують у партії «Наша Україна».