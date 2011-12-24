Томенко: з держбюджетом пощастило лише кільком посадовцям

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що державний бюджет 2012 року поставить місцеві громади на межу виживання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи ухвалений парламентом 22 грудня закон про державний бюджет України на 2012 рік.

М.ТОМЕНКО зауважив, що під час обговорення не лише представники опозиції, а й для прикладу – представники Комуністичної партії, які спільно із владою сформували виконавчу владу і поки не збираються відкликати своїх представників з високих посад, підтримують позицію про те, що цей бюджет не забезпечує фінансування навіть базових витрат і зарплат для місцевих громад.

Віце-спікер наголосив, що без кардинального перегляду бюджету місцеве самоврядування буде ще в гіршій ситуації, ніж у цьому році. Він нагадав, що у 2011 році лише під тиском опозиції та місцевого самоврядування уряд дотував більшість регіонів України для того, щоб виплатити зарплату бюджетникам за грудень.

«У бюджеті, що проголосований, місцеві громади не матимуть можливості забезпечити навіть виплату заробітної плати протягом всього року», - сказав він.

Окрім того, М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що бюджет на 2012 рік фактично зняв можливі субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 692 мільйони 85 тисяч гривень, які були проголосовані парламентом у першому читанні. Він зазначив, що ухвалений бюджет передбачає, що ці кошти будуть профінансовані за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Цікавим, за словами М.ТОМЕНКА, є те, що даний фонд ще не створено, а законопроект про його створення проголосований у грудні лише у першому читанні.

Щасливцями, за словами М.ТОМЕНКА, можуть вважати себе лише кілька високопосадовців і депутатів, які змогли пролобіювати через субвенції для місцевого самоврядування кошти для своїх виборчих округів.