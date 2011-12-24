Охорона Азарова відхрещується від «репресій» проти Яценюка

Охорона прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА не перешкоджала народному депутатові від НУ-НС, лідерові «Фронту змін» Арсенію ЯЦЕНЮКУ потрапити на ефір програми “Шустер Live” 23 грудня.

Про це повідомляє прес-служба уряду 24 грудня, коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що охорона М.АЗАРОВА не пропустила А.ЯЦЕНЮКА на ефір програми.

"Охорона прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА не має жодного стосунку до ситуації, яка сталася 23 грудня з депутатом від НУ-НС Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ під час ефіру програми "Шустер Live", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомлялося, 23 грудня в програмі "Шустер Live" взяв участь М.АЗАРОВ. Деякі ЗМІ з посиланням на А.ЯЦЕНЮКА повідомляли, що охорона прем`єр-міністра не пустила його на ефір передачі "Шустер Live" за участю М.АЗАРОВА.