У Криму під колесами поїзда загинув пенсіонер

16:24, 24 грудня 2011
Політика
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На вигляд чоловіку близько 75 років

У Бахчисарайському районі Криму вантажний поїзд збив на смерть немолодого чоловіка.

Інформація про нещасний випадок у районі села Мостове надійшла до МНС 23 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління Міністерства надзвичайних ситуацій.

Особа загиблого встановлюється. На вигляд чоловіку близько 75 років.

Обставини пригоди з`ясовує лінійний відділ міліції Севастополя.

 

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