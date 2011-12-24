Регіонал: Межигір’я забезпечує роботою людей з найближчих сіл

Маєток президента Віктора Януковича Межигір’я розташований в Україні, а не в Монако, і завдяки цьому люди з найближчих сіл забезпечені роботою. Про це заявив Володимир Макеєнко, депутат від Партії регіонів, голова регламентного комітету Верховної Ради.

«Цей об’єкт (Межигір’я) – на території України. Гірше, коли такі об’єкти на території Монако чи якихось островів. Тому що там цей об’єкт будується, там використовується робоча сила, там залишаються гроші. А коли він тут і на ньому працюють люди з найближчих сіл, то що в тому поганого?» — сказав В.Макеєнко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Якщо прокладена дорога – не один же президент по ній їздить? І в Каневі будуються об’єкти. Президент тільки на день народження Шевченка туди приїжджав. А так же тим об’єктом користуються люди, які живуть у Каневі. Що тут поганого? Гроші вкладені тут і будувалося-то українськими людьми. Будівельні матеріали використовувалися українські», — розповів регіонал.

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