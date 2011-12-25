Регіонали звинуватили Москаля в провокації

Депутати «більшості» Чернівецької обласної ради прийняли звернення до Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту, в якому поскаржились на народного депутата (НУ-НС) Геннадія МОСКАЛЯ за «перешкоджання роботі сесії».

Як передає кореспондент УНІАН, документ депутати Чернівецької облради ухвалили вчора на сесії.

У зверненні, зокрема, зазначається, що 24 грудня під час 8-ї сесії Чернівецької обласної ради присутній на ній народний депутат Г.МОСКАЛЬ всупереч чинному законодавству і регламенту роботи облради «самовільно захопив трибуну і вдався до дій, які не личать представнику найвищого законодавчого органу держави».

Як стверджують депутати, Г.МОСКАЛЬ обізвав «самозванцями» депутатський корпус крайової представницької влади, висловлював «грубі образи» головуючому на сесії заступнику голови обласної ради Валентину МАНІЛІЧУ, «перешкоджав проведенню сесії» і, таким чином, «намагався зірвати розгляд важливих для життя буковинської територіальної громади питань, зокрема, обласного бюджету, програм соціально-економічного і культурного розвитку регіону, звіту голови облдержадміністрації та обрання голови обласної ради».

«Під час оголошеної у зв’язку з поведінкою народного депутата України вимушеної перерви керівники всіх фракцій обласної ради на погоджувальній раді прийняли консолідоване рішення надати можливість виступити на сесії народному депутату України МОСКАЛЮ Г.Г., однак після перерви він відмовився від виступу», - йдеться у зверненні.

Депутати «більшості» Чернівецької облради припускають, що це «була заздалегідь спланована Г.МОСКАЛЕМ і його політичною силою акція, метою якої було зірвати роботу органу самоврядування Буковини і здобути сумнівні політичні дивіденди».

Чернівецька облрада вважає таку поведінку Г.МОСКАЛЯ «неприпустимою та такою, що суперечить статусу народного депутата України, не відповідає нормам етики і моралі».

Як повідомляв УНІАН, на засіданні сесії Чернівецької облради 24 грудня депутати «більшості» відмовилися надати слово народному депутату від НУ-НС Г.МОСКАЛЮ, який прийшов на сесію як гість на запрошення фракції «Фронт Змін».

Коли народний депутат вийшов на трибуну, депутати від Партії регіонів освистали його, висловлювали незадоволення, після цього із зали до трибуни підійшов керівник фракції ПР, перший заступник голови Чернівецької ОДА Георгій ГАЛИЦЬ, який почав за поли піджака та рукави стягувати Г.МОСКАЛЯ з трибуни. Обурений народний депутат залишив сесійну залу.

Після гострих суперечок депутати «більшості» Чернівецької облради погодилися надати Г.МОСКАЛЮ слово, у коридорі його почав вмовляти виступити депутат-«регіонал», начальник УМВС України у Чернівецькій області Микола ХАРАБАРА, однак Г.МОСКАЛЬ відмовився повернутися до зали.

Після цього сесію залишили депутати трьох опозиційних фракцій: «Фронт Змін», ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода». Вони висловили протест проти дій «регіоналів», а також проти того, що у порядку денному роботи сесії питання про обрання голови Чернівецької облради було винесено останнім, 59-м.

На терміновій прес-конференції в обласному офісі «Фронту Змін» Г.МОСКАЛЬ висловив обурення діями буковинських «регіоналів».

«Мене стягнули з трибуни, бо боялись, що я на цифрах доведу – Чернівецька область банкрут і на 90% дотаційна. Я хотів запитати, чому області нема звідки брати кошти на свій розвиток, водночас Чернівецька обласна митниця третя в Україні за корупцією - після Одеської та Львівської», - заявив депутат.

За його словами, запропонований проект бюджету Буковини «не можна приймати в будь-якому разі, бо це зашморг на шиї кожного буковинця», а будь-яке рішення, яке буде прийняте на цій сесії без легітимного голови обласної ради, не має жодної юридичної сили.

«Це все буде оскаржено у судах», - заявив Г.МОСКАЛЬ.