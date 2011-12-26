Власенко: вирок Тимошенко можуть оскаржити в кількох закордонних судах

Захисник екс-прем’єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО не виключає можливості оскарження вироку Юлії ТИМОШЕНКО не лише у Європейському суді з прав людини, але й в інших закордонних судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«На сьогодні ми сконцентруємо свої зусилля на скарзі до Європейського суду з прав людини. Поряд із цим, ми шукаємо інші можливості звернення до судів за межами України», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Водночас захисник екс-прем’єра не став уточнювати, у якій саме країні можна оскаржити вирок Ю.ТИМОШЕНКО у газовій справі, проте він виключив можливість відповідного звернення до американських судів. «Оскаржувати український вирок в американському суді неможливо», - зазначив він.

С.ВЛАСЕНКО нагадав, що скаргу до Європейського суду з прав людини було подано 10 серпня, а в жовтні вона була доповнена новими фактами процесуальних порушень при розгляді справі у суді першої інстанції.

За його словами, уряд України повинен до 22 березня відповісти на запитання Європейського суду. «Після цього чотири тижні надається заявнику, щоб додати свої додаткові пояснення. І після цього в будь-який момент Європейський суд може прийняти рішення», - пояснив він.

За словами захисника екс-прем’єра, згідно з правилами діяльності Європейського суду з прав людини, у виняткових випадках до розгляду приймаються справи після апеляційного розгляду, тобто без подальшого касаційного оскарження апеляційного суду.

«Складно піти до Європейського суду, оминаючи касаційну інстанцію. Дійсно, це складно. Але ми маємо унікальну справу, унікальну по своїй зухвалості, унікальну по порушенню закону, також по всіх діях, які вчиняються навколо Юлії ТИМОШЕНКО», - резюмував С.ВЛАСЕНКО.