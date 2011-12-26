Під час свят українці викинуть на смітник харчів на 470 мільйонів

Під час новорічних свят українці викидають на смітник продукти на 470 млн. грн.

За наслідками опитування агентства AgriSurvey Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), до 12% продуктів харчування, закуплених міським населенням України до новорічного столу, не споживається і псується, повідомила УНІАН прес-служба УКАБ.

У грошовому вираженні зі стандартного святкового столу для чотирьох дорослих і двох дітей в середньому викидається на смітник продуктів на 90 грн. Разом усе міське населення України викидає продуктів десь на 470 млн. грн.

За словами директора агентства AgriSurvey УКАБ Тараса ГАГАЛЮКА, під час опитування 54% респондентів вказали, що у них під час свят псується до 5% закуплених продуктів. «Таким чином, по цій групі під час свят на смітник викидається кількість продукції, еквівалентна 850 тоннам ковбаси «Московська», чи 2,5 тис. тонн свинячих ошийків, чи 4 тис. літрів шампанського. Ще у 40% опитаних псується від 5% до 15% продукції, а це – еквівалент 300 тонн червоної ікри, чи 3,5 тис. тонн твердого сиру, чи 4 тис. тонн масла», – стверджує Т. ГАГАЛЮК.

Такі показники свідчать про те, що українцям є до чого прагнути у плані культури споживання. Водночас, за даними Організації продовольства і сільського господарства ООН (FAO), щороку у світі псується близько 1,3 млрд. тонн продуктів харчування, а це близько третини продукції, призначеної для споживання людьми.