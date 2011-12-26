Коновалюк готує проект закону «Про поліцію»

В Україні готується проект закону України «Про поліцію».

Про це повідомив один із співавторів законопроекту - народний депутат України Валерій КОНОВАЛЮК під час зустрічі з правоохоронцями Донецької області, приуроченої до Дня міліції, який цього року співпав з 20-річним ювілеєм заснування МВС України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, В.КОНОВАЛЮК за підтримки Українського благодійного правозахисного фонду співробітників і ветеранів органів внутрішніх справ «Майбутнє в доброті» привітав і вручив грошові премії співробітникам і ветеранам МВС Донецька і області, а також родичам міліціонерів, які загинули під час виконання службових обов`язків.

На зустрічах з правоохоронцями в Донецьку, Докучаєвську, Волновасі, селищах Володарське і Мангуш В.КОНОВАЛЮК розповів про підготовку проекту закону України «Про поліцію», який готується до оприлюднення у 2012 році.

Звертаючись до співробітників правоохоронних органів, В.КОНОВАЛЮК зазначив, що знає про проблеми міліції не з чуток, оскільки серед його близьких є капітан міліції. Відсутність пального, проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, дефіцит кваліфікованих, досвідчених кадрів – ці проблеми, за словами парламентарія, будуть враховані у новому законі про українську поліцію, одним із співавторів якого він є.

«При створенні цього документа ми вивчаємо досвід європейських держав, таких як Чехія, Франція, Італія, де робота поліції поставлена на належному рівні, враховуємо питання соціального захисту правоохоронців, детально продумуємо захист від корумпованості і зловживань на службі, прагнемо узяти краще з досвіду вітчизняної міліції, знайти шляхи вирішення кадрових питань. Адже сьогодні середній вік слідчого становить 24 роки. Так не повинно бути», - розповів депутат.

На думку В.КОНОВАЛЮКА, «новий міністр МВС Віталій ЗАХАРЧЕНКО дуже відповідальна і ініціативна людина, він дуже серйозно ставиться до цієї фундаментальної реформи».

Як підкреслив депутат, «неприпустимо, коли міліція перебуває на такому, скажімо, залишковому принципі фінансування. Не вистачає матеріально-технічного забезпечення, дуже низький рівень оплати праці працівників міліції, немає мотивації».

За його словами, за ініціативи Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в країні почалося реформування правоохоронних органів, якому попередня влада практично не приділяла уваги і загнала у найглибшу кризу.

«Ці реформи чекали свого часу 20 років, попередня команда взагалі не займалася цими питаннями, і залишила нам лише зруйновану економіку і величезні борги. Нинішня команда від влади має бажання і сили вивести українську державу з кризи і забезпечити гідний рівень життя кожному українцю», - підкреслив В.КОНОВАЛЮК.