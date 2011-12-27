Кужель пояснила, чому хоче змінити Януковича

Депутат Верховної Ради Криму Олександра Кужель має намір балотуватися на пост президента в 2015 році.

Про це вона заявила в телеінтерв`ю, відео якого оприлюднив у своєму блозі на "Українській правді" журналіст Осман Пашаєв.

Відповідаючи на запитання, чи сформувала Кужель свою політичну мету, вона відповіла: "Прихід до влади".

Відповідаючи на запитання, чи буде вона балотуватися на пост президента в 2015 році, Кужель заявила: "Однозначно".

"Прихід до влади. І я прийняла це рішення, тому що я професійніше Януковича і Яценюка, цих двох основних кандидатів, які йдуть. І навіть тих, які з`являться, якщо з`явиться хтось професійний, молодий, толковий, так, я можу і не піти, але зараз, от коли два "Я" ці стоять, я знаю, що це шлях в нікуди", - заявила вона.