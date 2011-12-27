Шкіль обіцяє оприлюднити виборчі списки партії Тимошенко

Член партії "Батьківщина" Андрій Шкіль пообіцяв надати списки усіх депутатів, які йтимуть на вибори від його партії за списками.

Про це він заявив у понеділок перебуваючи у Львові, повідомляє Gazeta.ua.

"Якщо говорити про те, щоб дати прізвища кожного заздалегідь, хто балотуватиметься за списками, то звичайно дамо. Жодних таємниць у нас тут не буде. Це я вам обіцяю", - заявив політик.

Таким чином, за його словами, буде налагоджена схема просування у депутати чесних та досвідчених політиків.

"Більше того, я от вам обіцяю особисто, що у випадку коли я буду мати якусь інформацію про те, що якісь є, то я вам повідомлю. Це я вам обіцяю", - сказав Шкіль.

"Особливо, якщо це буде хтось, про кого я знаю, і якщо це буде торкатись Львівщини. Я обов`язково повідомлю, тому що я не так добре знаю тих людей, як ті, хто тут живе і спостерігає. І добре буде, щоб інтелігенція обговорила і сказала, хто має бути у тих списках, а хто ні", - уточнив він.