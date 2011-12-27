Шкіль обіцяє оприлюднити виборчі списки партії Тимошенко
Просуватимуть лише чесних та досвідчених?
Член партії "Батьківщина" Андрій Шкіль пообіцяв надати списки усіх депутатів, які йтимуть на вибори від його партії за списками.
Про це він заявив у понеділок перебуваючи у Львові, повідомляє Gazeta.ua.
"Якщо говорити про те, щоб дати прізвища кожного заздалегідь, хто балотуватиметься за списками, то звичайно дамо. Жодних таємниць у нас тут не буде. Це я вам обіцяю", - заявив політик.
Таким чином, за його словами, буде налагоджена схема просування у депутати чесних та досвідчених політиків.
"Більше того, я от вам обіцяю особисто, що у випадку коли я буду мати якусь інформацію про те, що якісь є, то я вам повідомлю. Це я вам обіцяю", - сказав Шкіль.
"Особливо, якщо це буде хтось, про кого я знаю, і якщо це буде торкатись Львівщини. Я обов`язково повідомлю, тому що я не так добре знаю тих людей, як ті, хто тут живе і спостерігає. І добре буде, щоб інтелігенція обговорила і сказала, хто має бути у тих списках, а хто ні", - уточнив він.