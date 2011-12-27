Азаров похвалився новою станцією метро: швидко, красиво, та ще й дешево

У Києві відкрито для перевезення пасажирів 50-у станцію метро - «Виставковий центр».

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття станції узяв участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, який як перший пасажир прибув на станцію поїздом зі станції метро «Васильківська».

М.АЗАРОВ зазначив, що станція «Виставковий центр» стала справжнім подарунком для киян до Нового року.

Він також підкреслив, що станцію було збудовано удвічі швидше, ніж планувалося.

«Станція красива. Споруджена у два рази менше за часом, ніж нормативний термін того вимагає», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу, керівництво метрополітену наголосило, що при будівництві станції було заощаджено 160 млн. грн., і будівництво обійшлося в 750 млн. грн.

Також у планах метробудівців - збудувати і здати в експлуатацію у 2012 році станції метро «Іподром» і «Теремки».