Регіонали назвали «головного рульового» свого виборчого штабу

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ очолив виборчий штаб Партії регіонів.

Про це в інтерв`ю «Главкому» повідомив народний депутат України, перший заступник головиПартії регіонів Володимир РИБАК.

«Я не хочу робити з цього секрет. Андрій Петрович КЛЮЄВ затверджений начальником штабу у виборчій кампанії Партії регіонів», - сказав він.

Відповідаючи на питання, як Партія регіонів планує виправляти ситуацію зі своїм низьким рейтингом, В.РИБАК сказав, що в партії працюють над цим питанням. За словами В.РИБАКА, в партії достатньо технологів «українських і не тільки». «Ми підготували відповідну програму, зараз її розглядаємо. Прийде час, затвердимо. В рамках цієї стратегії діятимемо», - сказав він.

В.РИБАК не виключив, що Партія регіонів узгоджуватиме кандидатів за мажоритарними округами зі своїми партнерами – Народною партією і КПУ. «Це наші партнери. Консультації відповідні йдуть, особливо щодо мажоритарних округів. У партійному плані ми партнери, і напад колег за більшістю один на одного на виборах виключаємо», - сказав В.РИБАК.

Водночас він упевнений, що представники цих партій не підуть в одному партійному списку з ПР. «Якщо вони йдуть на вибори партією, то я виключаю таке балотування. Ви ж маєте на увазі, що хтось із значущих людей піде за нашим списком, але такого точно не буде», - наголосив В.РИБАК.