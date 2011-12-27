МЗС не вступатиметься за українок: от якщо француза поб’ють у Києві...

Міністерство закордонних справ України не вимагатиме від білоруської влади офіційного розслідування інциденту, що стався з трьома активістками Femen на території Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Офіційного розслідування ми не вимагатимемо, оскільки офіційне розслідування вимагають тільки тоді, коли є чіткі факти, які свідчать на користь того, що офіційні органи влади причетні до порушення прав», - сказав О.ВОЛОШИН.

Водночас він зазначив, що МЗС України не задоволені тим фактом, що в Білорусі не проводиться розслідування цього інциденту.

«Підстав в чомусь звинувачувати офіційну білоруську владу, крім того, що на території цієї країни є факти бандитизму, ми не можемо, бо факти бандитизму мають місце і на території України», - додав він.

Крім того, він наголосив, що представниці Femen не подавали відповідних звернень до білоруської влади.

Він також вважає, що в цій ситуації також немає сенсу робити ноту протесту.

Водночас О.ВОЛОШИН зазначив, що дипломатичними каналами МЗС України все-таки хоче отримати інформацію, що саме відбулося. Але, «якогось юридичного провадження немає», додав представник українського МЗС.

«Якщо іноземного громадянина, бельгійця чи француза, грабують чи б’ють на території Києва, ніколи не було, щоб бельгійська чи французька влади вимагали у нас офіційного розслідування», - додав він.

Як повідомлялося, активістки Femen були затримані білоруською міліцією в прикордонній зоні в селі Беки Гомельської області й доставлені до Єльського РВВС.

Раніше, 19 грудня, три активістки Femen, оголившись до пояса перед входом до будівлі КДБ Білорусі, впродовж кількох хвилин тримали плакати з написами: Freedom to political prisoners («Свободу політичним в`язням») і «Живе Білорусь!». Це ж гасло, «Живе Білорусь!», вони скандували.

Акція була приурочена до роковин розгону опозиційного мітингу 19 грудня 2010 року, учасники якого були не згодні з офіційними підсумками президентських виборів.

Після закінчення акції охорона будівлі КДБ затримала оператора газети «Наша ніва» Тетяну ГАВРИЛЬЧИК і незалежного фотографа Юлію ДОРОШКЕВИЧ. Була затримана також оператор Femen громадянка Австралії Кітті ГРІН. К.ГРІН депортували до Литви, журналістів відпустили ввечері.

За інформацією лідера руху Femen Ганни ГУЦОЛ, у Білорусі активісток організації Femen побили, обстригли волосся, забрали у них документи і телефони. У результаті вони опинилися в півтора кілометрах від українського кордону, вийшли до села Беки, де звернулися до місцевих жителів. Згодом приїхала міліція і забрала їх у відділення.

Близько години ночі 21 грудня до Єльського РВВС прибув із Мінська консул України з копіями паспортів дівчат. Їх депортували на батьківщину через пункт пропуску «Нова Рудня».