Литвин розказав, чим він займався цілий рік

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає рік, що минає, роком «суцільної боротьби».

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Новоград-Волинському Житомирської області.

«Рік, що минає, - це суцільна боротьба, суцільне намагання утримати ситуацію у Верховній Раді на прийнятному рівні», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що намагався «зберегти обличчя Верховної Ради». При цьому керівник парламенту констатував, що йому прикро читати величезну кількість листів-звернень, листів-обурень з приводу того, що відбувається як у парламенті, так і за його стінами.

Щодо ключових доленосних рішень, які ухвалені парламентом нинішнього року, В.ЛИТВИН назвав прийняття пенсійної реформи, закону про вибори, бюджету на наступний рік. При цьому він зауважив, що інколи складається враження, що всі швидко прийняті питання ухвалювалися легко. «Однак, це означало, що такому ухваленню передувала велика робота, узгодження всіх позицій, а довгі дискусії означали лише неузгодженість позицій і не доопрацювання», - наголосив він.

В.ЛИТВИН також висловив побажання, щоб у наступному році «всі жили в благополуччі», «всі рідні і близькі жили на землі».