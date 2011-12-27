Розгляд справи Луценка перенесли на 11 січня

Печерський районний суд Києва переніс розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на 11 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні по завершенню допиту чергового свідка оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Наступне судове засідання має розпочатися 11 січня о 9.10.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО обвинувачується в незаконному оформленні на роботу в МВС особистого водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.