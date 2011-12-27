Новий міністр внутрішніх справ перетасовує колоду?
16:14, 27 грудня 2011Політика
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Інформація джерела
Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО зробив низку кадрових перестановок в управліннях міліції у регіонах.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Як зазначив співрозмовник агентства, зокрема, начальника Львівського УМВС призначено керівником Волинської міліції, начальника Полтавського УМВС - керівником Львівської міліції.
Разом з тим, в МВС України УНІАН не підтвердили і не спростували цю інформацію, зауваживши, що наразі тривають «співбесіди у керівництва».
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