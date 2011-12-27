Нардеп: КСУ перетворився на юридичний відділ уряду та Президента

Судова система України повністю зруйнована та підконтрольна владі.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр соціальної політики Опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, коментуючи рішення Конституційного суду України, який розглянув подання народних депутатів від опозиції щодо неконституційності частини 4 прикінцевих положень Державного бюджету на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», А.ПАВЛОВСЬКИЙ нагадав, що подання було спрямоване до КСУ ще на початку цього року у зв’язку з тим, що прикінцевими положеннями держбюджету уряд фактично зупинив дію соціальних законів та закріпив за собою право визначати розміри соціальної допомоги у залежності від наявності коштів у бюджеті та Пенсійному фонді. А.ПАВЛОВСЬКИЙ звернув увагу на те, що КСУ у 2005 та 2006 роках вже ухвалював подібні рішення, визнаючи антиконституційними положення держбюджету, якими призупинялася дія соціальних законів.

«Однак сьогодні Конституційний Суд вирішує, що це вже не дуже суперечить Конституції та своїм рішенням фактично перекреслює свої попередні рішення щодо недопустимості звуження права громадян та зменшення соціальної допомоги», - обурився депутат.

«ЯНУКОВИЧ зруйнував судову систему, починаючи від районного суду до найвищого, Конституційного, і сьогодні фактично КСУ також перестав існувати в Україні і перетворився на юридичний відділ Кабінету міністрів», - підкреслив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний Суд України оприлюднив прийняте 26 грудня рішення у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Зокрема, КС визначив, що Кабінет міністрів має право встановлювати розмір соціальних виплат у відповідності до фінансових можливостей держави. КС визнав конституційним пункт 4 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2011 рік, яким уряду надається право встановлювати розмір соціальних виплат таким категоріям громадян: чорнобильцям, дітям війни і особам, звільненим з військової служби.

Опозиційні народні депутати, які були присутні під час оголошення рішення КС, вигукували: «Ганьба!».

У коментарях щодо рішення КС народні депутати від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН та Арсеній ЯЦЕНЮК наголошували, що це рішення суду є незаконним, а судді, які його прийняли, повинні нести відповідальність.

Нагадаємо, стаття 22 Конституції України забороняє звуження прав громадян, зокрема соціальних: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження складу і обсягу існуючих прав і свобод».