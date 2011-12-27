Немиря: наївно сподіватися, що виникне партія-слон, яка розтопче ПР

Екс-віце-прем'єр України, заступник голови партії "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ вважає, що опозиційні партії не зможуть утворити одну монолітну політичну силу на кшталт Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це політик заявив в ефірі програми "Сьогодні. Про головне" з Мустафою НАЄМОМ на телеканалі ТВі.

"Виходячи з того, що політика є мистецтвом можливого, і повинна бути політична конкуренція, наївно сподіватися, що в опозиції виникне моноліт, партія-слон, яка просто розтопче цю нікчемну Партію регіонів. Такого не буде, має бути здорова конкуренція", – сказав Г.НЕМИРЯ

Він також зазначив, що, хоч партії і перебувають в опозиції до чинної влади, однак ідеологічно вони належать до різних частин політичного спектру – лівоцентристської, центристської, правоцентристської.