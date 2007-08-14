З керівництва Нашої України пішло 15 людей

На минулому тижні з центрального виконкому партії Народний союз «Наша Україна» (НСНУ) звільнилися близько 15 співробітників, зокрема 5 керівників. Про це пише Комерсант-Україна з посиланням на високопосадового представника партії. Вони заявили, що причиною їхнього уходу стала низька кваліфікація нового керівництва партії. Їхні опоненти вважають, що причина звільнення - незадоволення членів виконкому своїми місцями у виборчому списку. Ще одним мотивом відставки могло стати те, що цей крок збільшує шанси «відставників» зробити кар`єру в новій пропрезидентській партії, яка буде створена після виборів на основі блоку «Наша Україна–народная самооборона».

«У відставку подало зокрема все старе керівництво виконкому, яке працювало при Романі Безсмертному. Фактично центрвиконком обезголовлено», - заявив співбесідник видання. Серед тих, що раптово звільнилися – перший заступник і заступник голови виконкому, керівники інформаційного, юридичного і аналітичного департаментів. Співбесідник Комерсанта припустив, що “дірки” в керівному органі Нашої України розширюватимуться і далі, причому цей процес може стати неконтрольованим, оскільки «деякі працювали без трудових книжок, за договорами».

Видання помічає, що всі керівники, які звільнилися, є членами команди Романа Безсмертного, колишнього голови партії «Народний союз „Наша Украина”» і глави виконкому НСНУ. У липні Безсмертний пішов у відставку з поста голови виконкому за власним бажанням, а його місце посів Олег Гуменюк соратник нового глави партії В’ячеслава Кириленка.

Співбесідники Комерсанта з числа тих, що звільнилися, підкреслили, що залишаються членами НСНУ. Майже всі вони перейшли в штаб блоку «Наша Україна–Народна самооборона» (НУНС).

Отримати коментар глави виконкому НСНУ Олега Гуменюка виданню не вдалося. Але джерело в новому керівництві партії, однією з причин звільнення співробітників виконкому називає те, що «вони незадоволені своєю позицією у виборчому списку». Соратники Романа Безсмертного дійсно зайняли «непрохідні» місця в списку НУНС, відзначає Комерсант. Ігор Жданов опинився під номером 159, Анатолій Луценко 167, Віталій Бондзік 212, Тетяна Мокріді (екс-керівник інформаційного департаменту НСНУ, член Нацради з питань телерадіомовлення) 164. Нагадаємо, сам Роман Безсмертний ще до з`їзду НСНУ відмовився брати участь у виборах. Переконливих причин цього він не назвав, заявивши тільки, що відмовляється від місця в списку на користь тих, хто ще не був народним депутатом.

Тим часом Комерсант припускає, що у представників виконкому НСНУ, що перейшли в штаб блоку, був ще один привід піти з виконкому партії. Як розповів член команди Романа Безсмертного, який побажав залишитися неназваним, робота в блоці є перспективнішою з точки зору кар`єрного росту. «Все йде до того, що нова партія після виборів створюватиметься не на базі „Нашої України”, а на базі структур блоку. Отже ця робота цікавіша і важливіша».