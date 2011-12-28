Якби парламентські вибори відбулися сьогодні (опитування)

15,8% українців готові підтримати партію “Батьківщина” на парламентських виборах, якби вони відбулись найближчим часом.

Про це свідчать презентовані на прес-конференції результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Соціологи зазначили, що у жовтні цю опозиційну партію висловлювали намір підтримати 13,8% опитаних.

Друге місце, згідно з опитуванням, посідає Партія регіонів, за неї готові проголосувати 13,9%, при тому, що у жовтні її показник становив 16,6%. Далі йде партія “Фронт змін”, її мають намір підтримати 9,6%, у жовтні показник становив 8,1%.

5,3% опитаних мають намір проголосувати за Комуністичну партію, 5,1% – за партію “УДАР”. По 3,6% підтримки отримують партії “Свобода” і “Сильна Україна”. За кожну з інших партій проголосували б менше 2% опитаних.

Дослідження проводилось з 9 по 16 грудня. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.