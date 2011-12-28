Експерт: Головне досягнення влади - провалили не все, що можна провалити

Науковий директор Інституту євроатлантичної співпраці Олександр СУШКО називає головним досягненням української влади цього року те, що вона «провалила не все, що можна було провалити».

Таку думку він висловив у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Підсумки 2011 року», результати якої передані агентству УНІАН.

«Головне досягнення - у тому, що провалили не все, що можна провалити. На початку року перед Україною були відкриті всі двері в усі сторони, а зараз значна частина дверей у цивілізований світ поступово зачиняється», - відзначив О.СУШКО.

«Я це порівнюю з пізнім КУЧМОЮ. Однак КУЧМА значною мірою був жертвою обставин. А зараз влада практично своїми руками створила всі ці проблеми, свідомо. Мабуть, неякісне прогнозування, наївність, чиясь некомпетентність або якийсь намір людей, що формують порядок денний Президента, експлуатують його страхи, фобії і якісь інші психологічні особливості, - і в результаті Україна втратила простір для маневру. Звичайно, якісь ритуальні відносини (з іншими країнами) зберігаються, однак у цілому говорити про те, що ми можемо мати хороший ресурс по всіх напрямах і бути прийнятими скрізь, зараз вже не можна. Ми загнані у кут», - вважає експерт.

На думку О.СУШКА, наслідком цієї ситуації є те, що Росія різко підвищила свої вимоги на газових переговорах. «Та лінія компромісу, яка могла бути, скажімо, ще півроку тому або кілька місяців тому – зараз вже цього немає. В усякому разі, Росія ще півроку тому не вимагала від України виходу з Європейського енергетичного співтовариства, а зараз це вже нормально обговорюється», - відзначив О.СУШКО.

Експерт назвав ситуацію, що склалася, унікальною для новітньої історії України. «Таке враження, що Президент вирішив поруйнувати весь ґрунт під власними ногами, вважаючи, що таким чином він щось створює. Просто унікально – я не пам`ятаю в історії України, щоб так швидко якийсь державний діяч спиляв усі гілки, на яких він сидить. Може, я трохи утрирую, але ми бачимо, що ті речі, які ще нещодавно здавалися абсолютно можливими, на сьогодні вже є з розряду фантастики. Ну, хто б міг припустити ще півроку тому, що постане питання з підписанням Договору про асоціацію? Це ж все - своїми руками створені проблеми», - підкреслив О.СУШКО.

На його думку, для Росії зараз виключно слушний момент у двосторонніх відносинах з Україною. «До Росії можна завжди йти – тільки дуже великою ціною. Там же не звертатимуть увагу на те, хто сидить у в`язниці і яка ситуація з демократією. Там є тільки геополітичні цілі. Тому зараз для них виключно слушний момент. Враховуючи, що там (у Європі) двері зачиняються, створюються додаткові шанси у Росії. Однак ці шанси створені українською стороною. Це не те, що Росія своїми хитромудрими кроками щось зробила. Це якість влади тут, у цій країні», - вважає О.СУШКО.