Іващенко заявив у суді, що його зробили «заручником» знеболювального

Колишній т.в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО заявляє, що рішення суду, який зобов’язав управління Державної пенітенціарної служби України у Києві та Київській області забезпечити його лікування, досі не виконується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на початку засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає його справу.

«Ваша честь, Ваше доручення щодо мого лікування до цих пір не виконується. Мені дають лише знеболювальне, тому я є заручником дії цього знеболювального і можу брати участь у судовому засіданні до завершення його дії», - сказав В.ІВАЩЕНКО, звертаючись до суду.