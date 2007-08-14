Немає пророка у своїй Вітчизні? (соцопитування)

На сьогоднішній день в Україні немає політика, якого могли б підтримати виборці як на сході, так і на заході країни. Такі результати дослідження «Україна напередодні виборів», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми «Ментальні основи вибору».

Згідно з даними дослідження, переданими УНІАН, кожен третій виборець (32,1%) вважає, що таким політиком є Віктор ЯНУКОВИЧ, приблизно стільки ж (27,5%) називають Юлію ТИМОШЕНКО, і кожен п`ятий (21,3%) упевнений, що їм міг би бути Віктор ЮЩЕНКО. Майже 10% опитаних вважають, що таким політиком є Олександр МОРОЗ, 8,8% - Петро СИМОНЕНКО, менше 5% назвали прізвища інших українських політиків.

Більш раннє дослідження Інституту Горшеніна «Схід-Захід. Україна очима українців» засвідчило, що для більшості українців не важливо, представником якого регіону є керівник національного масштабу - Президент, прем`єр-міністр, голова Верховної Ради.

В інституті відзначають, що, разом з тим, в різних регіонах по-різному ставляться до даного питання. Так, найбільш регіонально орієнтованими виявилися Галичина, Схід України і Крим. Принциповим це питання є для 56% жителів Галичини, майже половини жителів Донеччини, Луганщини, Харківщини і Криму. Для жителів решти регіонів питання «регіонального» походження конкретного державного урядовця не має істотного значення.

Коментуючи результати дослідження, експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА відзначив, що, незважаючи на те, що більшість виборців «голосує серцем», виходячи зі своїх особистих симпатій, питання регіональної приналежності політиків для більшості українців, особливо Центру України, перестало бути актуальним. При цьому залишається вакантним місце політика, якого б підтримували обидві частини України.

За словами експерта, прийшовши до влади, «вітчизняні політичні важковаговики не відразу віддали належне важливості цього питання. Одні продовжували будувати в рамках всієї країни великий Донецьк, інші – велику Галичину». «Проте тепер регіонально орієнтованим політикам необхідно буде пояснювати, навіщо вони потрібні всій країні. Навіщо їм потрібна країна зі своїми ресурсами – зрозуміло, але навіщо вони країні – це питання. До речі, долю останніх виборів вирішували саме центральні області України», - підсумував В.ЗАСТАВА.

Дослідження «Україна напередодні виборів» проводилося Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Ментальні основи вибору» з 20 червня по 4 липня 2007 року в 128 населених пунктах України (62 міста і 66 сіл). Всього було опитано 2006 респондентів, які представляють доросле населення України віком старше 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.