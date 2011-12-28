У Тернополі на аукціон виставили зустріч з мером

У Тернополі на аукціоні продають зустріч із мером Сергієм НАДАЛОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, годинну зустріч із міським головою можна придбати у рамках благодійної акції «Купи зустріч з людиною», яку в одній із соціальних мереж проводить місцеве представництво міжнародної молодіжної організації AIESEC.

Загалом на аукціон виставлені зустрічі із дівчатами та хлопцями студентського віку, до кожного лоту додається фото.

Окрім цього, організатори запропонували взяти участь в акції міському голові С.НАДАЛУ, голові обласної ради Олексію КАЙДІ та іншим.

Серед відомих у місті людей С.НАДАЛ став рекордсменом з частоти торгів: із стартової ціни у 10 грн. вартістю зустрічі з ним уже доходить до 200 грн.

За можливість провести годину із мером змагаються понад 20 учасників аукціону. Згідно із правилами, піднімати ставку можна на суму до 5 грн. Триватиме акція до Нового року.

Усі кошти, виручені на аукціоні, члени організації планують передати місцевим дитячим будинкам.