У Києві задимівся новий трамвай, у якому катався Попов

Під час презентації нового вагона швидкісного трамвая в середу за участю голови Київміськдержадміністрації стався неприємний казус.

Вагон трохи задимівся, і в салоні запахло горілим, з посиланням на Kievpress повідомляє "Українська правда".

Всіх, хто перебував усередині, в тому числі і Попова, який представляв вагон, висадили на найближчій станції швидкісного трамвая "Польова".

Сам новий вагон направили в депо.

На прохання журналістів прокоментувати неприємність, генеральний директор "Київпастрансу" Микола Ламбуцький відповів, що нічого серйозного в тому, що сталося, немає.

"Це нормальний процес. Просто вагон ще не обкатаний на лінії", - сказав він.

Не надав значення інциденту і Попов. За його словами, у разі вдалого проходження вагоном випробувань і подальшої сертифікації, вже в 2012 році буде закуплено 20 одиниць таких трамваїв.

Все про: Київ, конфуз

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