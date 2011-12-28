МВС планує перетасувати кадри на півдні України

Міністерство внутрішніх справ України планує найближчим часом провести кадрові перестановки в керівництві міліцій Криму, Одеської і Миколаївської областей.

Про це сьогодні з посиланням на джерела в МВС пишуть кримські ЗМІ.

Так, за інформацією порталу «Крым.Комментарии», очікується, що нинішній начальник кримської міліції Сергій РЕЗНИКОВ очолить міліцію Одеської області, а на його місце до Криму прийде Михайло СЛЕПАНЬОВ, який зараз очолює ГУ МВС у Миколаївській області.

«Я дійсно залишаю посаду начальника кримської міліції. Мені зроблено таку пропозицію (очолити ГУ МВС в Одеській області - ред.) від керівництва МВС, офіційного наказу про моє призначення поки що немає», - сказав С.РЕЗНИКОВ «Кримському інформаційному агентству».

Начальник одеської міліції Михайло ЯЦКОВ написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Хто може очолити головне управління МВС у Миколаївській області, ЗМІ не повідомляють.