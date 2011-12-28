Тюремники кажуть, що Тимошенко вже краще, і радять рухатися

Комісія Міністерства охорони здоров’я відвідала у СІЗО екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО і відзначила покращення стану її здоров’я.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби.

За даними ДПтС, комісія, до складу якої увійшли фахівці МОЗ (5 осіб, у тому числі 2 доктори та 3 кандидати медичних наук), представники апарату ДПтС України та начальник медико-санітарної частини СІЗО, відвідала екс-прем’єра сьогодні, 28 грудня. На прохання Ю.ТИМОШЕНКО було проведено її інструментальне обстеження та здійснено консультацію лікарем-ендокринологом. Патології виявлено не було.

«За результатами відвідання Ю.ТИМОШЕНКО членами медичної комісії складено відповідний акт, у якому зазначено певне покращання стану її здоров’я, а також вчергове рекомендовано поступове розширення рухового режиму», - йдеться в повідомленні.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО знову відмовилася від лабораторного дослідження крові.

Зокрема, медики запропонували Ю.ТИМОШЕНКО провести лабораторне дослідження крові. Однак ув’язнена від цього відмовилася, повідомили у пенітенціарній службі.

"Наразі Ю.ТИМОШЕНКО продовжує перебувати у медико-санітарній частині Київського СІЗО. Стан її здоров’я контролюється медперсоналом установи", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

У листопаді стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, значно погіршився, вона не може рухатися через біль у спині.

23 листопада у прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що того дня в одній з лікувальних установ Києва проведено інструментальне обстеження стану здоров'я Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, їй було зроблено магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

28 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання Ю.ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.

29 листопада екс-прем’єра було переведено до однієї з палат медико-санітарної частини Київського СІЗО для проходження призначеного курсу лікування.

1 грудня прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО отримала результати обстежень, проведених 23 листопада.

У ДПтС також додали, на підставі отриманих результатів інструментального обстеження в Київській обласній клінічній лікарні членами комісії МОЗ було підписано висновок, в якому зазначено, що загрози життю Ю.ТИМОШЕНКО немає, спостерігається певна тенденція до покращання її самопочуття, призначено відповідний курс лікування, у зв’язку з чим її переведено до медико-санітарної частини Київського СІЗО.