Яценюк розповів, хто його спонсорує
"Кожного місяця міліційне шоу"
Лідер партії "Фронт Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що діяльність його політичної сили фінансують близько 30 підприємців із різних регіонів України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це політик заявив сьогодні в ефірі каналу.
При цьому лідер "Фронту Змін" зазначив, що проти багатьох із них силові структури проводять репресії.
"Уже порушено кримінальні справи по 14 областям проти людей. Там 28 з лишком осіб. Це – представники нашої партії. У нас є ті, у кого є і малий, і середній, і великий бізнес. Наприклад, мені нема чого приховувати те, що стосується Одеси. Це дуже великий завод "Стальканат", де члени нашої партії допомагають і безпосередньо її фінансують. Там кожен місяць міліцейське шоу: то заарештовують, то закривають завод, то приїжджають із обшуком щомісяця", – сказав А.ЯЦЕНЮК.
На його думку, диверсифікація джерел фінансування дозволить "Фронту Змін" відбутися як партії.
"Це єдиний правильний шлях, щоб партія відбулася як політична партія, а не як закрита бізнес-установа. Кожен долар, що ти візьмеш у олігархів, потім потрібно віддавати у стократному розмірі", – підкреслив політик.