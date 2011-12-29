Яценюк розповів, хто його спонсорує

Лідер партії "Фронт Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що діяльність його політичної сили фінансують близько 30 підприємців із різних регіонів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це політик заявив сьогодні в ефірі каналу.

При цьому лідер "Фронту Змін" зазначив, що проти багатьох із них силові структури проводять репресії.

"Уже порушено кримінальні справи по 14 областям проти людей. Там 28 з лишком осіб. Це – представники нашої партії. У нас є ті, у кого є і малий, і середній, і великий бізнес. Наприклад, мені нема чого приховувати те, що стосується Одеси. Це дуже великий завод "Стальканат", де члени нашої партії допомагають і безпосередньо її фінансують. Там кожен місяць міліцейське шоу: то заарештовують, то закривають завод, то приїжджають із обшуком щомісяця", – сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, диверсифікація джерел фінансування дозволить "Фронту Змін" відбутися як партії.

"Це єдиний правильний шлях, щоб партія відбулася як політична партія, а не як закрита бізнес-установа. Кожен долар, що ти візьмеш у олігархів, потім потрібно віддавати у стократному розмірі", – підкреслив політик.