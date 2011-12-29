Герман: у бюджеті-2012 більше можливостей для корупції, ніж у 2011-му

Державний бюджет 2012 року повинен передбачати окрему статтю на розвиток української мови, заявила журналістам радник Президента України – керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за її словами, «якщо в минулому бюджеті передбачалися окремим рядком видатки на забезпечення розвитку української мови, то в цьому бюджеті все збили докупи... Різні програми йдуть в одному блоці, єдина цифра – це буде давати можливість для якихось непрозорих рішень».

Г.ГЕРМАН також звернула увагу на відсутність у держбюджеті-2012 окремої статті видатків на стипендії студентів. «Це збурює студентське середовище, студенти не знають, чи будуть індексовані стипендії», – сказала вона.

«Є така тенденція, що в цьому бюджеті буде менше прозорості, більше можливостей для корупції, для непрозорих рішень, для ручного розподілу коштів, ніж було в минулому», – вважає радник Президента.

«Дуже важливо буде збільшувати контроль, аби під час перегляду держбюджету врахувати ці моменти, бо вони принципові. Це те, що нас турбує, це те, що турбує Президента, коли йдеться про потребу перегляду бюджету в найближчий час», – підкреслила Г.ГЕРМАН.