За кого б голосували виборці найближчої неділі (соцопитування)

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, трьохвідсотковий бар’єр подолали б чотири політичні сили – Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок “Наша Україна – Народна самооборона” та Комуністична партія України.

Такі дані репрезентативного опитування сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір”, директор Міжнародного інституту демократій Сергій ТАРАН.

Згідно з отриманими даними, за Партію регіонів готові проголосувати 26,3% громадян, за Блок Юлії ТИМОШЕНКО віддали свої голоси 21,4% респондентів, за Блок “Наша Україна – Народна Самооборона” – 14,1% опитаних, Комуністична партія України набрала 4,7% голосів.

За межею трьохвідсоткового бар’єру залишились Блок Литвина, який згідно з результатами опитування набрав 2,8% голосів виборців, Соціалістична партія України, за яку готові проголосувати 1,1% респондентів та Прогресивна соціалістична партія України, яка набрала 0,7% голосів.

При цьому, 5,6% респондентів збираються голосувати за інші партії, 9,3% громадян було важко відповісти на запитання, 3,7% опитаних голосуватимуть проти всіх, а 10,2% громадян не збираються приймати участі у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради.

Репрезентативне опитування було проведене Центром соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір” з 23 липня по 1 серпня 2007р на території 16 областей України та в м. Києві. Методом інтерв’ю було опитано 2100 респондентів віком від 18-ти років, статистична похибка вибірки – у межах 2, 3%.