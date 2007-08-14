Луценко не ходив у ресторан з Мартинюком і Колесніковим

14:27, 14 серпня 2007
Політика
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Лідер блоку спростовує інформацію

Юрій Луценко прямує на зустріч лідерів дев’яти політичних партій для підписання угоди про створення блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Київ, 2 серпня Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО спростовує інформацію деяких ЗМІ про таємну зустріч з керівником виборчого штабу Партії регіонів Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, секретарем РНБО Іваном ПЛЮЩЕМ та одним з лідерів КПУ Адамом МАРТИНЮКОМ.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на питання журналістів.

Він назвав цю інформацію такою, що не відповідає дійсності, але зауважив, що дійсно, після завершення міжпартійного з’їзду вечеряв в ресторані, але «ні пана КОЛЕСНІКОВА, ні пана ПЛЮЩА, на пана МАРТИНЮКА, для кого на щастя, для кого ні, там не було», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Довідка УНІАН. Минулого тижня деякі ЗМІ писали, що нібито Ю.ЛУЦЕНКО та І.ПЛЮЩ зустрічалися з А.МАРТИНЮКОМ та Б.КОЛЕСНІКОВИМ в одному з київських ресторанів.

 

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