Луценко не ходив у ресторан з Мартинюком і Колесніковим

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО спростовує інформацію деяких ЗМІ про таємну зустріч з керівником виборчого штабу Партії регіонів Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, секретарем РНБО Іваном ПЛЮЩЕМ та одним з лідерів КПУ Адамом МАРТИНЮКОМ.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на питання журналістів.

Він назвав цю інформацію такою, що не відповідає дійсності, але зауважив, що дійсно, після завершення міжпартійного з’їзду вечеряв в ресторані, але «ні пана КОЛЕСНІКОВА, ні пана ПЛЮЩА, на пана МАРТИНЮКА, для кого на щастя, для кого ні, там не було», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Довідка УНІАН. Минулого тижня деякі ЗМІ писали, що нібито Ю.ЛУЦЕНКО та І.ПЛЮЩ зустрічалися з А.МАРТИНЮКОМ та Б.КОЛЕСНІКОВИМ в одному з київських ресторанів.