Луценко здогадується, чим закінчаться таємні переговори Бойка з Москвою

Лідер блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що у результаті таємних переговорів міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА з російською стороною ціна на газ для України в наступному році зросте на 10%.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на питання журналістів.

При цьому, продовжуючи газову тему, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що обіцяне урядом Віктора ЯНУКОВИЧА зменшення ціни на газ «виявилися блефом».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на сьогодні до газових сховищ України закачано 21 млрд., кубометрів газу, 80% якого – газ, що належить компанії “РосУкрЕнерго” та ЗАТ «Укргазенерго».

Він припустив, що саме ці компанії визначатимуть ціну на газ на наступний рік для споживачів.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО розкритикував уряд за те, що він, незважаючи на підвищення Росією ціни на газ для України, залишив старі тарифи на транспортування російського газу українською територією до 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що переговори про ціну газу для України наступного року проходитимуть в непублічній площині.

Крім того, він припустив, що у 2008 році ціна газу для України на кордоні підвищиться на 10% з нинішніх 130 дол. за тис. куб. м.